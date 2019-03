Sabato 23 marzo si è svolto a Sanremo il 3º try out “Little League” (U12) e “Junior League” (U15) “Liguria Softball”.

Sono state in tutto 23 le atlete partecipanti di 3 società liguri: Cairese baseball, Dolphins Chiavari e Sanremese; assenti le atlete dello Star Cairo Softball e del Genova Rookies .

Softball: 23 giovani atlete per la selezione della rappresentativa ligure

Una bella giornata di caldo ha accolto le piccole atlete che, sotto uno splendido sole, si sono cimentate nei try out di categoria. Entusiasmo e curiosità per chi partecipava per la prima volta. La selezione è iniziata con I’attivazione attività, ovvero la parte atletica, durante la quale le ragazze si sono cimentate in svariati esercizi per poi passare alla tecnica vera e propria: si è iniziato dalla presa e tiro per poi affrontare esercizi specifici per i vari ruoli: esterni, interni, lanciatori, ricevitori. Si sono inoltre affrontati anche esercizi divertenti sul bunt, la battuta, la corsa sulle basi, il tuffo e la scivolata .

A fine lavori commenta così Flavia Ciliberto, responsabile delle rappresentative Softball Liguria: “Giornata positiva che contribuirà a creare una solida base per la preparazione della futura rappresentativa regionale U12 . Per le ragazze U15, invece, è già in corso una selezione che le vedrà molto probabilmente protagoniste nel prossimo torneo delle regioni, che si svolgerà a giugno, in un progetto unite alle ragazze dell’Abruzzo e delle Marche.”