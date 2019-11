La Sanremese sbanca Inveruno e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dopo i calci di rigore. Il match era finito 2-2 con la sanremese raggiunta al 93′.

Partita al cardiopalma a Inveruno, ma la Sanremese vince ai rigori e vola ai quarti di finale di Coppa Italia

Gara combattuta in Lombardia per l’undici di Nicola Ascoli, che passa in vantaggio al 14′ con Gagliardini sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bellanca e si fa riprendere dieci minuti dopo, senza su azione da calcio d’angolo da Vai che sfrutta il preciso corner di Altamura. Si va al riposo sulla parità, ma dopo un quarto d’ora di gioco (nel frattempo Spinosa è subentrato a Vitiello e Likaxhiu al posto del giovanissimo Pellicanò) i biancazzurri tornano in vantaggio con Manes, ancora su calcio d’angolo di Spinosa. La partita sembra segnata al 92′, quando sul 2-1 viene espulso per doppia ammonizione Gatelli. Invece passa un minuto, a pochi secondi dal fischio finale e l’Inveruno trova un incredibile pari di nuovo con Vai, che fredda Morelli.

Ai calci di rigore segna Taddei per la Sanremese, poi subito un errore dei lombardi con Broggini. Colombi non sbaglia e porta la Sanremese sul 2-0. Quindi segna Stronati, ma la Sanremese non sbaglia con Demontis, al quale risponde Lillo: 2-3 per i biancazzurri. Sul dischetto va Spinosa ed è il rigore del 2-4, quindi Vai sigla il 3-4. A Pippo Scalzi, l’eroe di domenica scorsa con una tripletta, la palla della vittoria. E il giovane prodotto del vivaio di Sanremo porta la sua squadra ai quarti di finale. Finisce 5-3 per la Sanremese dopo i calci di rigore.

Prossimo rivale ai quarti di finale sarà il Seravezza Pozzi