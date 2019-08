L’Archery Club Ventimiglia ha partecipato alla gara “La porchetta e il 900 round”.

La porchetta e il 900 round, gli arcieri ventimigliesi in trasfera a Cuneo

Appuntamento atipico, ma non per questo meno combattuto per il mondo del tiro con l’arco che domenica 11 agosto si è ritrovato a Cuneo per la gara denominata “La Porchetta e il 900 round”, organizzata per il quinto anno consecutivo dagli arcieri dell’elice di Cuneo con risvolti gastronomici oltre che agonistici.

Una gara fuori dal calendario federale ma che, commentano gli arcieri ventimigliesi, ha consentito di trascorrere una giornata in cui si ritrovano con un po’ di calma e senza pressione gli amici del tiro con l’arco: “poco contano i punteggi, che restano sempre valutazioni personali sullo stato di forma, su come ci si avvia al termine della stagione all’aperto”.

Quest’anno, oltre agli arcieri del Piemonte, c’erano altre 2 compagnie Liguri, gli Arcieri della Fenice

D’oro, e Arcieri Cinque stelle. L’Archery Club Ventimiglia era presente con 9 arcieri, ecco i risultati:

Arco Olimpico Master Femminile: 1° Antonella Merigone

Arco Olimpico Master Maschile: 4° Fabio Pavone alla sua prima gara

Arco Olimpico Seniores Maschile: 1° Cristian Fiandrino alla sua prima gara

Arco Olimpico Allieve Femminile: 1° Ester Pettorossi

Arco Olimpico Allievi Maschile: 4° Damiano Vottero

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile: 1° Leonardo Pavone

Arco Compound Master Maschile: 2° Mario Campagnolo, il nostro presidente, 3° Pino Saglibene

Gli arcieri dell’Archery Club Ventimiglia erano accompagnati dall’istruttrice Laura Lorenzi. Ultima gara

all’aperto, il 25 Agosto a Stella San Giovanni (Savona) organizzata dagli arcieri cinque stelle