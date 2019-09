Ino Abbo sul podio ai Campionati Europei Master di Atletica Leggera. Medaglia d’argento e podio nella 20 Km Team Event nella categoria M 70.

Il sanremese Ino Abbo argento ai Campionati Europei Master di atletica

Termina con un magnifico podio Europeo la stagione agonistica 2019 dell’inossidabile sanremese Ino Abbo (classe 1947) che ai Campionati Europei Master di Atletica Leggera si aggiudica la medaglia di argento nella 20 chilometri di Marcia Team Event categoria Master 70.

La nazionale italiana, composta da Ino Abbo (Atletica Arcobaleno Savona), Ettorino Formentin (Quercia Trentingrana Trento) e Roberto Piaser (Atletica San Biagio Treviso) si arrende solo alla fortissima Gran Bretagna al termine di una gara appassionante e sovrasta la squadra nazionale della Francia che completa il podio europeo.

Grande soddisfazione per il tecnico prof. Marco Muratore che vede ancora una volta uno dei suoi atleti sui gradini del podio di una manifestazione internazionale. Per Abbo si conclude una stagione ricca di soddisfazioni che lo ha visto conquistare il Titolo Italiano della 20 km su strada a gennaio in Sicilia, la maglia di campione italiano master Libertas, il podio su pista nei 5000 metri di marcia.