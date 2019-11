Con la trasferta a Castelletto Ticino (Legnano), si è conclusa la stagione delle gare del calendario della ritmica per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

Ginnastica Riviera dei Fiori, Eleonora Oggero al Campionato Interregionale Allieve Gold

La ginnasta Eleonora Oggero ha ottenuto il 13° posto nella classifica assoluta del Campionato Interregionale Allieve Gold di ginnastica ritmica. Il livello tecnico di questa competizione è alto, e le giovani atlete devono eseguire 4 esercizi con il max delle difficoltà del codice dei punteggi al corpo libero, cerchio, clavette e nastro.

Questa settimana sarà la sezione del Trampolino Elastico protagonista nel Campionato Nazionale a squadre GOLD. Per la prima volta i ginnasti potranno ‘giocare in casa’, visto che la 2ª prova si svolgerà a Sanremo presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori sabato 16 e domenica 17 novembre, organizzata dalla Associazione in collaborazione col Comitato Regionale FGI Liguria e il Comune di Sanremo.

Il trampolino elastico è una disciplina acrobatica che grazie all’utilizzo di un telo elastico (unico attrezzo su cui si compete) permette all’atleta di eseguire dei salti con una fase di volo molto ampia, con la conseguente opportunità di sviluppare rotazioni multiple e combinate rispetto ai vari assi corporei.

La Riviera, in questa occasione, ‘salterà’ con la squadra allieve composta da Alessia Saccoccia, Valeria Vento, Alice Dosio e Matilde Sappia. Per la squadra junior gareggeranno Sima Papone, Ludovica Razzoli e Gaia Cervoni. Tutto lo staff tecnico sarà coinvolto nell’organizzazione dell’evento, con i tecnici della sezione Stefano Crastolla, Giulia Bellone e Nicla Londri che cercheranno di valorizzare al meglio i loro portacolori, per ottenere la qualificazione alla Finale Nazionale in programma a Torino a metà dicembre.