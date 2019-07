E’ sulla lista dei desideri del Carpi Giancarlo Riolfo, ex allenatore della Sanremese in serie D e dell’Asd Imperia. Al mister, 50 anni, sarebbe stata offerta la panchina della squadra emiliana dopo che questa è retrocessa dalla Serie B, dopo aver addirittura raggiunto la A pochi anni fa. Secondo il direttore Stefano Stefanelli, Riolfo, è l’uomo che fa per il Carpi dopo aver portato in salvezza la Torres nei playout di serie D della scorsa stagione. Sul curriculum di Riolfo anche la serie C del Savona, il Vis Pesaro in serie D e diverse promozioni con le dilettanti in Liguria come Sanremo e Imperia. A Sanremo, due anni fa, lasciò a metà stagione, sostituito da Alessandro Lupo.