La squadra di Mister Lupo giocherà in trasferta a Rapallo questo pomeriggio con fischio d’inizio alle 15

Eccellenza: i convocati di Athletic Club Liveri – Imperia

Trasferta non semplice per i nero azzurri guidati da mister Alessandro Lupo, una partita che nasconde diverse insidie nonostante i padroni di casa al momento sono il fanalino di coda della classifica. Prima contro ultima quindi ma proprio in partite come queste c’è sempre l’insidia nascosta dietro l’angolo. I nero azzurri devono fare i conti con l’assenza di Edoardo Capra, al secondo turno di squalifica.

Ecco i giocatori dell’Imperia convocati da mister Lupo per l’incontro di questo pomeriggio, in programma alle ore 15:00 presso il campo sportivo “U.Macera” di Rapallo con Athletic Club Liberi valido per il nono turno del campionato di Eccellenza Liguria.

Portieri: Trucco, Meda

Difensori: Fazio, Virga, Guarco, Padovan, Carletti L., Ambrosini

Centrocampisti: Manitto, Risso, Sancinito, Pellegrino, Giglio, Martelli, Salmaso

Attaccanti: Boggian, Sassari, Carletti M., Minasso, Nastasi