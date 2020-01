Arcieri da tutta la Liguria

Nel week-end dell’Epifania, San Bartolomeo al Mare ha ospitato nella Palestra comunale la 27ma edizione dell’omonimo Trofeo di tiro con l’arco, quest’anno gara indoor 18 metri, Campionato regionale indoor Liguria 2020, valevole per la qualificazioni ai prossimi Campionati italiani, organizzata come sempre con professionalità dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo.

Ben 136 gli arcieri partecipanti, provenienti da tutta la Liguria. Presenti anche il Presidente regionale Fitarco Enrico Rebagliati e il Commissario tecnico della Liguria Riccardo Franzi.

Questi i primi classificati di ogni categoria: nell’Arco olimpico senior maschile Gianmaria Losi (Arcieri 5 Stelle), nell’Arco olimpico senior femminile Irene Sara Panella (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco olimpico master maschile Giuseppe Macagno (ASD Arcieri delle Alpi), nell’Arco olimpico master femminile Patrizia Capaccio (ASD Arcieri Sarzana), nell’Arco olimpico junior maschile Luca Bigagli (AGA), nell’Arco olimpico junior femminile Sara Noceti (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco olimpico allievi maschile Javier Emil Canazza (AGA), nell’Arco olimpico allievi femminile Alessia Ghilino (ASD Arcieri Imperiesi), nell’Arco olimpico ragazzi maschile Giacomo Cassini (ASD Arcieri Imperiesi), nell’Arco olimpico ragazzi femminile Beatrice Tarantini (ASD Granatiere), nell’Arco compound senior maschile Massimiliano Andreoni (ASD Arcieri Sarzana), nell’Arco compound senior femminile Erica Benzini (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco compound master maschile Luciano Canepa (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco compound junior maschile Michea Godano (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco compound junior femminile Marta Appari (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco compound allievi maschile Tommaso Picardo (AGA), nell’Arco nudo senior maschile Andrea Caccialanza (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco nudo senior femminile Lorenza Faveto (AGA), nell’Arco nudo master maschile Fabio Pittaluga (AGA), nell’Arco nudo master femminile Daniela Sacco (ASD Arcieri Tigullio), nell’Arco nudo junior femminile Arianna Salerno (ASD Granatiere), nell’Arco nudo allievi maschile Andrea Tortonesi (Arcieri San Bartolomeo), nell’Arco nudo ragazzi maschile Daniele Fiorito (ASD Granatiere), nell’Arco nudo ragazzi femminile Dea Dauti (ASD Granatiere).

Hanno vinto le gare a squadre: Arcieri 5 Stelle (Arco olimpico senior maschile), Arcieri San Bartolomeo (Arco olimpico master maschile), Asd Arcieri Imperiesi (Arco olimpico ragazzi maschile), ASD Arcieri Tigullio (Arco compound senior maschile), ASD Arcieri Tigullio (Arco compound senior femminile), ASD Arcieri Tigullio (Arco compound master maschile), ASD Arcieri Tigullio (Arco compound junior maschile), Asd Arcieri Imperiesi (Arco nudo senior maschile), Arcieri San Bartolomeo (Arco nudo senior femminile), AGA (Arco nudo master maschile).

Questi i risultati degli atleti di casa: nella Divisione Olimpica, 9° posto senior per Emilio Capalbo, tra i master titolo regionale per Cesare Prette, 10° posto per Cesare Argento, 11° per Vittorio Pasqualotto, 12° per Maurizio Gabrielli. Nelle junior, 2° posto per Eleonora Martino, nelle allieve 3° posto per Martina Ferraro, nei ragazzi 4° posto per Cristian Vallone. Nella divisione compound master, 7° posto per Dario Cosentino, 9° per Vittorio Pasqualotto, 11° per Beppe Capalbo, 15 per Cesare Argento. Negli junior, 5° posto per Matteo Massa. Per la Divisione arco nudo senior femminile, 2° posto per Francesca Capalbo, 3° per Monica Tofarelli, 4° per Elga Moraglia. Nei master, 3° posto per Cesare Prette, 6° per Maurizio Gabrielli, 7° per Beppe Capalbo, 10° per Giuliano Tortonesi, 11° per Salvatore D’Amico, 18° per Aldo Ferraro. Negli allievi, 1° posto per Andrea Tortonesi. Nella gara a squadre, gli arcieri gialloblu si sono aggiudicati due primi posti, un secondo posto e un terzo posto.

“Desidero ringraziare i numerosissimi partecipanti all’edizione di quest’anno del Trofeo dell’Epifania – ha dichiarato il Presidente della Compagnia Arcieri San Bartolomeo, Roberto Heger – e in particolare gli Arcieri Imperiesi che quest’anno festeggiano 40 anni di attività. In questo contesto, abbiamo consegnato un riconoscimento a Piero Dulbecco, ex Presidente regionale ed ex Consigliere federale Fitarco, per il prezioso contributo dato all’arcieria della provincia di Imperia”.

Prossimo impegno degli arcieri gialloblu sarà la gara di Alassio del 1-2 febbraio.