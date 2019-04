Regata Laser a Diano Marina

Una giornata decisamente poco primaverile ha accolto gli equipaggi provenienti da tutta la Liguria e dal vicino principato di Monaco, che domenica 7 aprile hanno preso parte alla regata Laser organizzata dal Club del Mare di Diano Marina, valida per la Ranking List Zonale. Condizioni incerte che hanno costretto il comitato di regata ad attendere fino alle 14 per disporre il campo di regata. Il vento si è poi stabilizzato nel primo pomeriggio permettendo lo svolgimento regolare di due prove per ciascuna classe partecipante: Standard, 4.7 e Radial.

Così il presidente del Club del Mare, Attilio Norzi: “Un ringraziamento va alla G.M., alla Capitaneria di Porto ed all’Amministrazione comunale per il supporto e per averci messo a disposizione gli spazi necessari per l’organizzazione di questa regata. Nonostante le condizioni meteo non ottimali siamo comunque riusciti, grazie alla perizia del Presidente di Giuria Fulvio Parodi e dei suoi collaboratori, a portare a termine due prove, con grande soddisfazione da parte nostra e dei regatanti”.

La premiazione è avvenuta sul molo delle tartarughe, messo a disposizione dal Comune di Diano Marina, alla presenza di Fabio Natta Presidente della Provincia, Ennio Pelazza Presidente del Consiglio Comunale ed i rappresentanti dell’arma dei Carabinieri. Il podio dei Laser 4.7 ha visto un podio interamente varazzino con Jacopo Pinelli in terza posizione, Giovanni Malfassi secondo e primo classificato Michelangelo Vecchio. Per i Laser Standard il terzo posto è andato a Gabriele Oppizzo (CN Andora), il secondo piazzamento a Giovanni Gallego (CN Andora) ed il primo posto a Juan Alberto Casalone (Yacht Club Montecarlo). Infine nei Radial la vittoria è andata a Fausto Vassallo (CN Andora), seguito da Lorenzo Collo (CN Andora), al terzo posto Antoine Arnoult (Yacht Club Monaco). Appuntamento nelle acque di Diano Marina il prossimo fine settimana con l’invasione dei piccoli velisti della classe Optimist che si sfideranno nel “Trofeo Primavera” valido per la Ranking List zonale.