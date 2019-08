Fontana

“Ma quali migranti. Ho tolto la fontana, per motivi di decoro della città: la lasciavano aperta giorno e notte, sprecando acqua e provocando allagamenti. Le polemiche sono il frutto di una strumentalizzazione”.

Così il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, stoppa sul nascere una polemica che lui stesso definisce “inesistente”, riguardante il recente spostamento di una fontana all’ingresso dei Giardini pubblici Tommaso Reggio, in via Vittorio Veneto, angolo via della Repubblica.

Dichiara Scullino

“A parte che le fontane sono di tutti – aggiunge il primo cittadino – senza distinzioni tra residenti, migranti o turisti, ma c’è anche un errore logico in questa polemica: perché se davvero avessi voluto penalizzare i migranti, le avrei tolte tutte e sei, anziché una soltanto, tra l’altro rotta”. Scullino spiega che quella fontana sarà aggiustata, tinteggiata e spostata sul lungomare. Ritenendo che la fontana fosse stata tolta, perché vi si lavavano i migranti, oggi, sulla scorta di alcuni articoli comparsi sui quotidiani locali, è intervenuta anche la Cgil.

“E il Sindaco di Ventimiglia ritiene di intervenire sì sugli “sprechi” dell’acqua… operati dai migranti – è scritto in una nota del sindacato – e lo fa chiudendo e spostando una fontana: sia mai che la sera qualche ragazzo di colore possa sciacquarsi, lavarsi o bere”. Conclude Scullino: “A parte che i migranti hanno a disposizione il campo Roya per lavarsi, ma i giardini restano chiusi dalle 23.30 alle 7.30”.

