Basta il commento di un semplice cittadino, che etichetta con l’appellativo di “pitonessa” l’onorevole Daniela Santanché, e una battuta altrettanto di spirito di un candidato consigliere a Sanremo per fare esprimere “Solidarietà a Daniela Santanché” al massimo esponente provinciale e tra i leader regionali di Fratelli d’Italia in Liguria? E’ quanto è successo oggi. Gianni Berrino, assessore regionale sanremese candidato alle prossime elezioni europee, a seguito di uno scambio di battute sulla prossima visita della Santanché in provincia (domani, sabato 27 aprile) è partito lancia in resta per difendere la compagna di partito.

“SOLIDARIETÀ A DANIELA SANTANCHE’” il titolo del post di Gianni Berrino

“Domani – scrive Berrino – l’ On.Daniela Santanche’ , candidata alle europee per fdi farà un tour in provincia di Imperia accompagnata da me. Incontreremo anche i candidati sindaci di centrodestra compreso Tommasini a Sanremo. Ed ecco scatenarsi l’insulto becero e sessista contro la donna Santanche’.

Si va dal mio collega avvocato sostenitore di Biancheri che la appella “pitonessa”, al candidato istruito di Biancheri che si chiede “se lo sa che Sanremo è’ plastica free”, al candidato sindaco libero che la definisce “zombie della politica…presa a calci nel culo”, all’altra collega donna che la definisce “salma riesumata.”

Tutto ciò nel silenzio delle donne progressiste e delle forze politiche.

Vergogna. Forza Daniela!

Il post dell’avvocato Matteo Goya scatena il botta e risposta

Sotto una foto della Santanché (che riproponiamo qui sotto) scrive l’avvocato Matteo Goya, sempre molto attivo in rete:

Leggi anche: Dolceacqua, Fulvio Gazzola si candida al terzo mandato: "Ho deciso" Iniziano le sfilate di politici…come antipasto, sabato, la pitonessa…a me, comunque, sembrano già alla frutta🤣🤣🤣

E subito si aggrega con una battuta uno dei candidati della lista di Alberto Biancheri, Alberto Guglielmi Manzoni, noto in provincia anche per essere autore di diverse pubblicazioni di cultura e storia locale e non solo: “Ma la Santanche’ lo sa che Sanremo è plastic free?“ La battuta piace anche a un prossimo avversario politico a Sanremo, Gianluca Covatta (candidato per Tommasini): “Questa ammetto che è bella!”. Ma scatena la reazione immediata dell portavoce provinciale di Fratelli d’Italia: “Alberto Guglielmi Manzoni, commento culturale immagino. Appena arriva l’Onoverole glielo riferirò. Questi sono i commenti dei candidati al consiglio comunale di sinistra: prendono in giro una donna rea di essersi ritoccata. Chissà che direbbe la Boldrini in merito. Una donna bella anche se rifatta non può essere intelligente. Avanti con il medioevo”.

E giù risposte a sostegno dell’una e dell’altra parte, come del resto vuole la rete!