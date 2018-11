Mareggia Imperia

“Qui a Imperia la situazione del molo è gravissima e lascia scoperta tutta la città a quella che potrebbe essere un’altra mareggiata, visto che purtroppo siamo soltanto all’inizio della stagione delle dei forti venti. Bisogna, dunque, agire quanto prima”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale Alice Salvatore (M5S), stamani, nel corso di un sopralluogo al porto commerciale di Oneglia, alla presenza del parlamentare Cinquestelle, Marco Rizzone e del consigliere comunale di opposizione del movimento, Maria Nella Ponte.

Dichiara la Salvatore

“Da parte del premier c’è già un impegno e sicuramente verranno accolte le richieste di calamità per le regioni colpite – ha aggiunto Salvatore -. Questo è il secondo giorno dei sopralluoghi che stiamo effettuando in tutta la Liguria per verificare i danni con i nostri occhi; per parlare con le persone, gli operatori e per agire come consiglieri regionali, perché alla delega della Protezione civile bisognerà far seguire tutta una serie di operazioni: sia di ricostruzione che di prevenzione per futuri danni”.

Dichiara Rizzoni

Riguardo ai danni provocati dal maltempo a livello nazionale, Rizzoni ha assicurato che: “Il governo stanzierà dei fondi sia per l’emergenza immediata, con un Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, sia per quanto riguarda gli indennizzi alle imprese e ai cittadini, che hanno subito dei danni. Poi, bisognerà anche ripristinare la normalità per le vie di comunicazione, le parti demaniali e tutto ciò che riguarda l’aspetto economico, perché non possiamo permetterci che le attività balneari o delle nautica ne risentano al punto di dover chiudere”.

LE INTERVISTE