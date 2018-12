Forza Italia

“Liguria genovacentrica anche nella promozione turistica. Nemmeno uno sguardo al ponente tanto meno uno stacco su Sanremo. No così non va. Bocciata in toto… Anzi in Toti”. Ha scatenato un caso politico la dichiarazione del segretario sanremese di Forza Italia, Emanuele Del Compare, che con queste parole oggi ha commentato il post sul profilo Facebook del governatore della Liguria, Giovanni Toti, che condivideva lo spot della Liguria.

Afferma il segretario sanremese

“Il post attenzionato… deve ritenersi una mera osservazione di carattere personale (tanto che è stato scritto dal mio profilo privato) e non in nome e per conto di Forza Italia Sanremo di cui sono segretario cittadino – scrive, poi, in una nota lo stesso Del Compare, che così “corregge il tiro” -. Pur riconoscendo a posteriori di aver “postato” con una certa superficialità e senza aver preventivamente verificato che lo spot in questione fosse stato interamente realizzato da Costa Crociere, devo sottolineare che il mio personale intento rispetto al Governatore è da ritenersi con tono meramente scherzoso, da qui il gioco di parole Toto / Toti persona per la quale nutro stima e fiducia per l’azione di governo svolta in questi anni in regione Liguria”.

Prosegue la nota: “In ordine alla locuzione “anche” è d’uopo precisare che la stessa deve essere esclusivamente riferita alle vicende che storicamente hanno da sempre messo in contrapposizione i genovesi ed i sanremaschi. Testimonianza palese dei ruoli contrapposti tra le due città è tutt’oggi il Forte di Santa Tecla eretto dalla Repubblica di Genova per contrastare l’aspirazione marinara commerciale di Sanremo, a seguito di una sollevazione popolare dei sanremesi che chiedevano l’annessione al Regno di Sardegna. Essendo lo scrivente appassionato di storia del territorio, ho inteso sottolineare che troppo spesso la Liguria ha patito il ruolo centrale della città di Genova, dal quale è nato l’appellativo “matrigna” rispetto a tutti liguri. Pertanto, sebbene potenzialmente interpretabile ai giorni nostri, nessun riferimento temporale all’operato dell’attuale amministrazione regionale è assimilabile con l’espressione “anche”.

Concludo il presente intervento sottolineando che alcun Assessore regionale è stato citato dal sottoscritto sui post oggetto di attenzione, e nessun riferimento è stato fatto in ordine al loro operato. Assessori regionali del nostro territorio che, approfittando dello spazio dedicatomi, intendo ringraziare personalmente per il lavoro che svolgono quotidianamente in regione e per farsi sempre portavoce dell’istanze di tutto il territorio del ponente ligure.

Leggi QUI le altre notizie