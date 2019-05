Silvia Malivindi

Con 605 preferenze personali, a Ventimiglia, città in cui era consigliere comunale e 1.856 in provincia di Imperia, a pochi passi dal candidato assessore regionale della giunta Toti e dal candidato della Lega, il risultato di Silvia Malivindi, candidata per il 5Stelle alle Europee è davvero di tutto rilievo.

Le dichiarazioni

“Seconda in Liguria dietro alla grandissima eurodeputata uscente Tiziana Beghin che è stata rieletta – afferma Malivindi – ho doppiato le preferenze della capolista scelta da Di Maio a cui è stata data visibilità mediatica e sul blog. Quinta nel collegio Nord Ovest: con le percentuali delle politiche sarei a Bruxelles. Per una persona della provincia di Imperia, che viene da una città piccola, che ha fatto una campagna elettorale low cost, senza manifesti, senza visibilità, senza andare in tv: è un risultato semplicemente straordinario. Un grande risultato per la provincia di Imperia che ha fatto la differenza, ma anche nel resto del collegio”.

E poi. “Ma il merito è di chi ha creduto in me, di chi mi ha sostenuta, di tutti gli attivisti che hanno attaccato i manifesti e fatto i gazebo sotto la pioggia, solo per il bene del M5S. Il cuore pulsante del M5S sta sul territorio. La mia esperienza da consigliere comunale me lo ha insegnato e ne farò tesoro. La politica è fatta di persone e di territorio, di serietà, di affidabilità, di lavoro duro. La percentuale del Movimento 5 Stelle esige, però, un profondo esame di coscienza. Ora si riparte per risollevare il Movimento, la fiamma non è spenta, si è solo affievolita, ma noi la faremo ardere forte. Da adesso lavoro duro. Ma concedetemi un sorriso gioioso e leggero”.

