Terzo mandato

Il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, 54 anni, imprenditore nel campo vinicolo, si presenta al suo terzo mandato amministrativo. Al suo fianco ci sarà Fabio Sbraci, 59 anni, idraulico, nonché vicesindaco e braccio destro dell’attuale primo cittadino. Le riserve sono state sciolte in queste ore.

“Abbiamo voluto prenderci il tempo necssario per riflettere e arrivare a questa decisione – affermano i due candidati – non tanto per capire, se ci fossero ancora gli stessi stimoli del passato, semmai quelli sono sempre più forti, ma per capire, innanzitutto, se ci fossero ancora i presupposti per continuare a dare la nostra piena disponibilità, malgrado gli impegni professionali e familiari”.

Proseguono Sbraci e Gazzola: “In particolare, è stato il vuoto di interesse verso l’amministrazione pubblica, ormai generalizzato come si evidenzia in altri paesi, che ci ha fatto decidere di portare nell’amministrazione nuove persone, affinché possano appassionarsi e continuare nel futuro, gettando le basi per una nuova generazione di amministratori”.

Alla fine l’obiettivo è stato raggiunto: “Un nuovo progetto che quindi ci vedrà al fianco di una squadra rinnovata per il settanta per cento, motivo per noi stimolante. Scopo principale del programma sarà concentrato sulla comunità nelle sue diverse esigenze. Senza tralasciare la vocazione turistica ed economica di Dolceacqua, i futuri obiettivi saranno concentrati sul paese: a partire dal completamento della strada di circonvallazione; per proseguire col nuovo plesso scolastico, un nuovo parcheggio con box, e il progetto legato alla sicurezza, già avviato da questa amministrazione”.

Concludono Sbraci e Gazzola: “Ringraziamo gli attuali amministratori che ci hanno accompagnato in questi cinque anni, siamo certi che alcuni di loro rientreranno in un prossimo futuro a occuparsi ancora di amministrazione, riportando la loro esperienza o all’interno del Comune o attraverso le diverse associazioni di volontariato presenti in paese, perché Dolceacqua e la comunità ha bisogno anche di loro”.

