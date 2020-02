Coronavirus

“In seguito alle continue fake news e alle giuste, preoccupazioni dei nostri lavoratori frontalieri, un chiarimento è necessario. Questa mattina ,alle ore 10, si terrà una riunione in prefettura a Nizza tra i sindaci e regione Paca”. A parlare è Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii (Fai), che interviene sull’imminente vertice che si terrà in Francia e che potrebbe comportare misure restrittive per i nostri frontalieri.

“È doveroso riportare quanto comunicato ieri sera da Edouard Philippe, primo ministro, nessuna chiusura o provvedimento particolare alle frontiere – avverte Parodi -. Questo almeno per adesso nonostante il deputato Eric Ciotti abbia chiesto controlli alle frontiere. In attesa di maggiori informazioni , in giornata. Seguiremo comunque gli eventuali interessando il nostro consolato a Nizza”.

