Dimissioni

“Domani sarà alla Camera ad assistere alle stesse presumo comunicazioni del premier Conte. Siamo in piena crisi, è stata istituzionalizzata. Forse va dato merito a Matteo Salvini di aver anticipato i tempi perché così non si poteva andare avanti”. Lo ha dichiarato l’onorevole Flavio Di Muro, di Ventimiglia, da Roma, a margine della crisi di governo, culminata oggi con le annunciate dimissioni del premier Giuseppe Conte. “Questo Paese ha bisogno di ripartire con un governo forte – ha aggiunto – con un presidente del consiglio decisionista per fare quelle riforme, soprattutto quelle economico-fiscali su cui negli ultimi mesi abbiamo accumulato tanti no”. E poi. “E’ ora di fare una politica attiva, una politica per i cittadini. Il mio punto di vista è quello di tornare subito alle urne, fare un nuovo governo, fare le riforme che spettano a questo paese. Spero di avere il vostro sostegno, forza Lega”.

