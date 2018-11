Presentazione Progetto "Bordighera Plastic Free"

Al grido di #SalviamoIlNostroMare, il Consigliere Gavioli ha presentato ieri il suo Progetto per combattere la plastica che inquina pericolosamente le nostre acque! Si chiama "Bordighera Plastic Free”, e grazie ad esso potremo limitare l'utilizzo del polietilene, favorendo il riciclaggio, e aiutando di molto il nostro ambiente e i nostri animali!A giorni lo pubblicheremo perchè possa arrivare nelle mani di tutti voi, e intanto firmerò un'ordinanza per cominciare a recepirne il contenuto normativo… ma nel frattempo, ecco qui la presentazione: non perdetevela!Oggi è un gran giorno per Bordighera: grazie Claudio!#BordigheraPlasticFree #LottaDuraControLaPlastica

