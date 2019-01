“Giudichiamo positivo il decreto legge su Carige – scrivono in una nota stampa i rappresentanti del Partito Democratico della Liguria -, che offre la garanzia di Stato sulle emissioni dei

nuovi bond della banca e, nella malaugurata ipotesi che la situazione dovesse ulteriormente aggravarsi, la possibilità di una ricapitalizzazione a carico del Ministero del Tesoro”

PD ligure:”Chi era all’opposizione, ed ora al governo, gridò allo scandalo”

“È paradossale – continuano – che analoghi interventi, avviati nel recente passato come nelle crisi di Mps e delle banche venete, a tutela dei risparmiatori e dei dipendenti degli istituti di credito, avessero fatto gridare allo scandalo chi allora era all’opposizione e oggi si trova al Governo. D’altra parte questo non è né il primo né sarà l’ultimo voltafaccia dei gialloverdi. Ma non è questo il momento per le polemiche.

“Adesso – concludono – bisogna andare avanti con il rafforzamento patrimoniale di Carige e una politica di aggregazione, che consenta di garantire l’interesse del territorio e assicurare una

prospettiva di sviluppo alla banca.