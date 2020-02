Ampliamento del porto

L’imprenditrice Beatrice Parodi ha presentato, ieri, in Comune a Bordighera, assieme all’architetto Marco Filippo Alborno, un nuovo progetto per l’ampliamento del porto, che prevede la creazione di circa 120 posti barca, ridimensionato rispetto quello del 2003, anche per quanto riguarda le opere a mare, in modo da andare incontro alla volontà dell’amministrazione e da provocare un ridotto impatto ambientale. L’iter burocratico, tuttavia, è ancora abbastanza lungo, visto che il progetto dovrà essere sottoposto al vaglio della Regione Liguria. Il progetto è stato presentato alla Giunta, che ne ha preso atto.

