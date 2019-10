Treno storico “Ventimiglia-Cuneo” in occasione del 40° anniversario della riapertura della linea ferroviaria del Tenda in cui si inserisce il lancio del progetto transfrontaliero Alpimed Mobil, finanziato con i fondi europei del programma Italia-Francia Alcotra.

Viaggio sul treno storico nella Val Roja per i 40 anni della riapertura della linea. Il programma

In ogni fermata del treno è previsto il saluto delle istituzioni locali, sia italiane che francesi. All’interno del treno, per tutta la durata del tragitto, ci sarà l’animazione per adulti e bambini con figuranti a cura dei Musei di: Taggia, Breil-sur-Roya, Limone Piemonte e Robilante.

Arrivati a Cuneo, a partire dalle ore 15.00 in Piazzale della libertà – Movicentro, si terrà il concerto di musiche occitaniche.

È possibile acquistare i biglietti dal 5 ottobre attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Gli orari

Corsa di andata

Ventimiglia 8.20 partenza

Olivetta SM 08.57

Breil Sur Roya 09.24

Limone 11.20

Robilante 11.34

Cuneo 11.48 arrivo

Corsa di ritorno