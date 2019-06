Sabato 29 giugno, dalle ore 19,00 a tarda notte Tango, 10 concerti di musica di tutti i generi, dal latino americano, al rock, al folk e al pop, ballerine di danza del ventre, dj set, 6 mostre e prelibatezze gastronomiche per tutti i gusti,

banchetti ad ingresso gratuito.

Il 29 giugno il caruggio di Costa d’Oneglia tanti concerti e spettacoli si snoderanno nelle piazzette del lungo caruggio medievale che percorre il centro storico….ci saranno due famosi tangueros Luis Alberto Rojas & Mary Fasoli Slot Machine band, Il Cielo d’Irlanda, Puglia, il Maestro Crifò, Santi Pollastri, The Badweathers, Electric Circus,

Geyser, Monteceneri, Imperia Tango, le ballerine di New Movanimart, DJ Mayò, il karaoke di DJ Frenk … ristoranti, pizzette, prelibatezze liguri, friscioi, cocktail e sangria … e 6 mostre.

Bus navetta gratuiti da Piazza Dante (Imperia) dalle 19:00 alle 01:30

Info e aggiornamenti su Facebook: Notte Bianca e Festa della Bandiera Argentina di Costa d’Oneglia

Dalle ore 19,00 di sabato 29 giugno fino a tarda notte, il centro storico di Costa d’Oneglia (Imperia), lungo circa un chilometro, sarà interamente chiuso al traffico e tutte le sue vie, piazze e carruggi saranno aperti agli ospiti e animati da musica e danza. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.