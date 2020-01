Tea con l’autore

Primo appuntamento ieri pomeriggio a San Bartolomeo al Mare con la rassegna “il tea con l’autore”. L’incontro con Marino Magliani e Barbara Panelli accompagnati dall’editore Freddy Colt per la presentazione del libro “La Liguria brucia” ha fornito interessanti spunti di riflessione sulla salvaguardia del territorio e sull’ambivalenza dell’elemento del fuoco, allo stesso tempo simbolo di pericolo e di purificazione. Grazie ai quattro racconti che compongono il libro e ai loro personaggi, il pubblico ha approfondito il tema del fuoco utilizzando anche gli altri elementi che hanno fatto da sfondo alle storie ovvero aria, acqua e terra. Quest’ultima, la terra – non a caso ma non solo – ligure.

Prossimo appuntamento con il “il tea con l’autore” giovedì prossimo (Biblioteca comunale “Alfea Pissavino”, ore 17:00). In programma l’incontro con Danila Allaria, Ivano Ferrando e Daniela Gandolfi per la presentazione de “Il mondo di Bicknell” PAROLE NUOVE 2020 (Ist. Studi Liguri).

Questo il programma completo Gli incontri, realizzati in collaborazione con la Libreria Ragazzi di Imperia, sono presentati dalla giornalista e blogger Damiana Biga:

Giovedì 30 gennaio Marino Magliani, Barbara Panelli, Gabriele Decanis “La Liguria brucia” (Lo Studiolo edizioni).

Giovedì 6 febbraio Danila Allaria e Ivano Ferrando, con Daniela Gandolfi “Il mondo di Bicknell” PAROLE NUOVE 2020 (Ist. Studi Liguri).

Giovedì 20 febbraio Enzo Barnabà e Viviana Trentin “Il passo della morte” (Infinito Edizioni).

Giovedì 5 marzo Ivana Ruscigni “C’è un tempo perfetto”.

Giovedì 19 marzo Franco Borgogno “Un mare di plastica” (Nutrimenti).

Giovedì 2 aprile Alessandra Chiappori “Torino di carta” (il Palindromo).

Giovedì 23 aprile Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise “Destinazione Ravensbruck. L’orrore e la bellezza nel lager” (All Around).