Sabato la Notte Bianca a Imperia

Tutto pronto per la Notte Bianca a Imperia. “Un evento che continua a crescere”, lo definisce così il presidente del Civ di Porto Maurizio Riccardo Caratto. Sabato 24 agosto andrà in scena la tredicesima edizione ricca di contenuti e divertimento.

Il clou sarà in piazza Mameli con un concerto speciale della “Combriccola del Blasco”, storica cover band di Vasco Rossi, che per l’occasione festeggerà i vent’anni di attività. Insieme a loro come ospiti d’onore due componenti storici della band di Vasco Rossi: il sassofonista Andrea Innesto e il chitarrista Andrea Braido.

“Siamo arrivati alla tredicesima edizione – dice Caratto – fin dall’inizio come sottotitolo abbiamo sempre avuto “Notte di bollicine”. Questo secondo nome deriva dalla prima edizione del 2007 quando ingaggiammo una band allora emergente: la Combriccola del Blasco e decidemmo di inserire questo titolo che ricorda uno dei più grandi successi di Vasco Rossi. Abbiamo sempre tenuto questo nome perché ha portato fortuna e quest’anno, in occasione dei vent’anni di questa band, a maggior ragione, abbiamo cercato di implementare il concerto più grande: quello di piazza Mameli. Avremo Kikko Sauda e quasi tutti i componenti che hanno fatto parte della Combriccola nel corso di questi due decenni e a integrarli due tra i più importanti musicisti ufficiali di Vasco Rossi: Andrea Innesto il sassofonista e il chitarrista Andrea Braido.

L’organizzazione sarà ancora a esclusiva del Consorzio di Porto Maurizio con la compartecipazione di Promo Riviere di Liguria e con il contributo del Comune di Imperia oltre al patrocinio della Regione.

Quest’anno saranno implementate le visite guidate al Parasio, alla basilica e alla sua cupola. Visto l’enorme numero di richieste dell’anno scorso e considerata la volontà di accontentare più persone possibili ci sarà una salita alla cupola a gruppi ogni mezzora dalle 20.30 in avanti. Un modo per far vedere la Notte Bianca e la città dall’alto in uno spettacolo davvero unico.