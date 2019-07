Rock in the Casbah celebra vent’anni di emozioni nella location di Piazza San Costanzo di Sanremo, anfiteatro naturale che apre un varco tra le case più alte del centro storico.

Sono quattro gli appuntamenti di Rock in the casbah dedicati alla musica rock in tutte le sue declinazioni.

Rock in the Casbah, si inizia il 31 luglio

Mercoledì 31 luglio Rock in the Casbah si apre all’insegna del rock “old school” con Mr. Sleazy Band. La band, riunita intorno al suo fondatore Mr Sleazy, dal 2011 accende un repertorio hard-rock/ glam, e con una formazione di musicisti piuttosto noti nella scena ligure si appresta a portare la carica del suo rock and roll “vecchia maniera”, fatto con la grinta giusta e con passione innata dei suoi componenti.

La serata prosegue con Pepè, originale cantautore originario del Sud Italia e naturalizzato a Sanremo, unisce elementi e ispirazioni del mezzogiorno con una poetica personalissima, frutto di viaggi (la permanenza a Barcellona) ed incontri.

Si prosegue con i Waste Pipes, giovani alfieri del rock n’roll e affezionati sostenitori delle

calde sonorità anni ’70, ma aperti a ogni possibile influenza. I Dobermann, con un pedigree ‘on the road’ conquistato metro dopo metro per le strade dimezza Europa sono tre rockers purosangue, protagonisti di uno spettacolo infuocato che non si ferma mai. La band nasce nel 2011 da un’idea del bassista e cantante Paul Del Bello, con lui il chitarrista Valerio ‘Ritchie’ Mohicano e il batterista Antonio Burzotta.

Il 1° agosto con il cerianasco Max Rebaudo

Giovedì 1 agosto è la volta di Max Rebaudo, cantautore di Ceriana, paese dalla profonda tradizione musicale, che porta in scena un originale progetto caratterizzato da una particolare attenzione per gli originali testi suonati insieme alla Berben Band.

Un cantautore made in Imperia, giovane quanto talentuoso, è Puglia. Un progetto il suo intenso e un maudit, ne fa realtà quanto mai interessante.

Spazio, dunque, al progetto KiwiBalboa, nato a Genova nel 2014, che vanta collaborazioni artistiche con Davide Autelitano, voce e basso dei Ministri. In corso il tour di promozione del disco “Natale in Argentina”, dal quale viene estratto il primo singolo/video “Cavalieri Jedi”, che vede alla regia Serena Gargani (già al lavoro con gli Ex-Otago).

Chiudono la seconda serata protesa verso una escalation rock i Nomoremario, indie-rock band di Ventimiglia formatasi nel 2008, che portano in scena un sound influenzato dai suoni di “mostri sacri” come Dinosaur Jr, Sonic Youth, Pavement e Motorpsycho, con accenti di The Smiths e Girls Against Boys, unito ad un originale tocco onirico e un irresistibile candore poetico.

Ilaria Allegri e Geddo

Per la serata di venerdì 2 agosto il programma si apre con Ilaria Allegri. Cantante torinese formatasi al Conservatorio con studi in violino, canto lirico e jazz, è stata corista di Eugenio Finardi ed è fondatrice e leader della band Re-Beat, gruppo che riporta in voga il leggendario sound degli anni 50/60, tra twist esagerati e dannato rock’n’roll. Una presenza vibrante e fascinosa.

Si procede nel segno della canzone d’autore made in Liguria con Geddo, un cantautore puro e coerente nel suo percorso di anni. I Deschema nascono ufficialmente nel 2016 dopo anni di attività che hanno accomunato i componenti della band in precedenti esperienze di palco e di vita, spinti dal desiderio di assecondare nuovi imput compositivi, nuove sonorità elettroniche, nuovi obiettivi.

Ma Rock in the Casbah 2019 riserva anche una grande sorpresa che arricchisce significativamente questa edizione ovvero la presenza di Braschi, cantautore classe 1991, scelto, nel 2017, fra gli otto vincitori del concorso Area Sanremo per presentare il suo brano “Nel mare ci sono i coccodrilli” sul palco dell’Ariston nella sezione Nuove Proposte.

Dj set

Chiude la penultima serata di Rock in the Casbah il dj set degli Adventures, collettivo che

da tempo firma le serate estive (e non solo) della Riviera, con ricercate e contemporanee

sonorità elettroniche.

La serata finale con i Meganoidi

Infine eccoci all’atteso finale che come ogni anno lascia spazio ad un headliner (in passato Baustelle, Skiantos, Casino Royale, Frankie Hi NRG, Linea 77, Meganoidi, Tonino Carotone, Bluebeaters, Zen Circus, Marlene Kuntz, Marta sui tubi, TARM, Pinguini tattici nucleari etc.). Sabato 3 agosto tornano i Meganoidi, gruppo che era stato protagonista in una precedente edizione, segnando una sorta di svolta nella storia della rassegna.

L’esibizione sarà preceduta dalla perfomance dell’eclettico cantautore Elso, già ospite della rassegna che ne ha seguito il percorso coerente, originale ed in crescita ed avrà il suo seguito con gli OBV Crew, interessantissimo soundsystem che ha fatto ballare migliaia di giovani con una miscela di reggae, jungle, hip hop.