Il programma della Compagnia Stabile Città di Sanremo

Fino a ottobre un lungo tour per la nota compagnia attiva da 49 anni

Altra stagione ricca di appuntamenti per la Compagnia Stabile, che da 49 anni prosegue la sua attività teatrale, volta al mantenimento ed alla diffusione del dialetto locale, il “Giargun” sanremasco .

Con orgoglio, la Compagnia effettua spettacoli fuori Liguria, in Piemonte e Lombardia, dove il nostro dialetto viene compreso ed apprezzato: il primo appuntamento è in provincia di Cuneo, Pianfei, il 19 giugno, con la commedia “ARIA DE FESTIVAL!”; proseguiranno rappresentazioni nelle frazioni cittadine ed in Provincia.

A seguire, gli appuntamenti in città e provincia e il programma della Rassegna.

Tutti gli spettacoli della Compagnia sono ad ingresso libero.

CALENDARIO 2019 – COMPAGNIA STABILE CITTA’ DI SANREMO

28 GIUGNO SAN PIETRO ARIA DE FESTIVAL! –

23 LUGLIO CAMPOROSSO INA MAN DE GIANCU!

27 LUGLIO RASSEGNA LA TORRETTA – SV

3 AGOSTO RASSEGNA SAN FRUTTUOSO – GE

9 AGOSTO VEREZZO ARIA DE FESTIVAL! –

10 AGOSTO RASSEGNA VIRAGALET – CN17 AGOSTO CORTE INA MAN DE GIANCU!

19 AGOSTO RASSEGNA VENTEMIGLIUUSI – IM

24 AGOSTO RASSEGNA MONTALTO – IM

31 AGOSTO RASSEGNA BURIASCO – TO

7 SETTEMBRE RASSEGNA ARIA DE FESTIVAL!

12 OTTOBRE ARISTON INA MAN DE GIANCU!

In attesa di definizione gli appuntamenti tradizionali con Coldirodi, Poggio, Bussana.

Con orgoglio, grazie al patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato Turismo e Manifestazioni, organizziamo anche quest’anno la RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE, dedicata a NINI SAPPIA, socio fondatore, e giunta alla XXII edizione!

In questa edizione, si propongono alcune tra le migliori Compagnie Liguri e Piemontesi e, come sempre, sarà il pubblico a decretare il verdetto, con risate ed applausi!

La Rassegna avrà luogo di sabato sera, ore 21 , (tranne che LUNEDÌ 19 agosto), e si articolerà in 7 serate ( dal sabato 27 Luglio a sabato 7 Settembre) , nelle quali si esibiranno le sei Compagnie ospiti e, fuori concorso, la Compagnia Stabile con la commedia “ARIA DE FESTIVAL!” nella serata finale e, a seguire, si effettueranno le premiazioni.

All’uopo verrà designata una apposita Giuria di esperti che individueranno i vincitori dei seguenti premi:

* miglior commedia

* miglior attore protagonista e miglior attrice

* miglior attor giovane e miglior attrice giovane

* miglior caratterista maschile e migliore femminile

sarà inoltre assegnato un premio in base al gradimento del pubblico, che è invitato a votare al termine di ogni rappresentazione.