Finite le feste, un fine settimana ricco di eventi in provincia di Imperia e Costa Azzurra per rilassarsi: buon divertimento a tutti!

Sabato 11 gennaio – Provincia di Imperia

Bordighera

Visitabile fino al 12 gennaio ore 10/12-15/18 a Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata la mostra di presepi per la XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle.

All’ex Chiesa Anglicana mostra “Materia Colore Luce” di Aurelio Bellini. Apertura fino al 25 gennaio dalle 15.30 alle 17, con ingresso libero.

Borghetto d’Arroscia

Si svolge oggi e domani un corso di ceramica a tornio in cui verranno tratteggiate la tecnica di creazione, la cottura, la pittura del manufatto finale. Max 3 partecipanti. Orario del corso ore 15/19. Costo 110 euro.

Diano Castello

A Varcavello di Diano Castello per la Festa di San Mauro alle ore 18 messa nella Chiesa di San Mauro; alle ore 20.15 concerto del coro Mongioje e a seguire falò di San Mauro.

Alle 21.00 al Teatro Concordia nell’ambito della rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali va in scena lo spettacolo Con-Divisione della compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia. Ingresso gratuito ad offerta libera.

Diano Marina

Alle 15.30 nella Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica Novaro per le conversazioni con l’architetto Sonia Giordano, incontro sul tema “Leonardo a Milano, il mistero dell’Ultima Cena” dedicato alla lettura dell’affresco dipinto tra il 1494-1498 dal genio leonardesco nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie nella città meneghina. Ingresso libero.

San Lorenzo al Mare

Alle ore 21 presso la Sala Beckett concerto dedicato a Pino Daniele dal titolo “Sotto ‘o sole”. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sanremo

Passeggiata a piedi lungo l’antica strada per Coldirodi per andare a visitare la Pinacoteca Rambaldi; seguendo la strada percorsa da Ciajcovsky nel 1878. RITROVO: ore 9.30 davanti alla chiesa di San Rocco (c.so Matuzia) o alle 10.45 a Coldirodi (capolinea autobus). DISLIVELLO: 300 metri. DURATA: 3 ore. QUOTA: 7 euro a persona – Ingresso pinacoteca: 3 euro.

Alle ore 17, al Palafiori, Centro Congressi, in occasione della giornata dedicata al Liceo Classico, la professoressa Cristina Dell’Acqua, vice preside e scrittrice, presenta “Una Spa per l’anima” (Mondadori). Nell’ambito del calendario letterario di “Cervo in blu… d’inchiostro”.

Alle 15.00 al Tennis Club Sanremo torneo benefico di Burraco a cura del Lions Club Sanremo Matutia.

Alle 16.00 a Palazzo Roverizio spettacolo Méli-Mélo della compagnia Arts Z’En Scène e a cura della SIDEF Società Italiana dei Francesisti, Sezione di Sanremo.

Alle 20.30 al Ristorante Biribissi del Casinò serata per festeggiare il Capodanno Vecchio Russo organizzato dall’associazione culturale Liguria Russia Sanremo Nice e Cote d’Azur con intrattenimento musicale a cura di Marisa Fagnani e Gianni Martini. Per info e prenotazioni 327 9852333

Alle 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò, nell’ambito della Stagione teatrale del Casinò, Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno sono i protagonisti della piece dal titolo “I soliti ignoti”, con la regia dello stesso Vinicio Marchioni.

Ventimiglia

Ai Giardini pubblici Tommaso Regio dalle 9.00 alle 17.00 mercatino di antiquariato e collezionismo con circa 50 espositori.

Sabato 11 gennaio – Costa Azzurra

Cannes

Alle ore 17 concerto Showcase nella Médiathèque Noailles (1 avenue Jean de Noailles).

Alle ore 17 nell’Église Protestante Unie de Cannes concerto di Ensemble vocal Synergie.

Mentone

Al Palais de l’Europe seconda edizione della manifestazione Rencontre des di Youtubeurs di Mentone. Organizzato dal Servizio Giovanile del Comune, questo incontro annuale per i ragazzi di età compresa tra 6 e 25 anni riceverà una quindicina di influenti youtubers, come Leany, Adam, Levanah Solomon’s Family e Vinsky che ha più un milione di fans. Anche il finalista di The Voice Kids 5, accanto a Louka, la giovane Madison di Mentone.

Montecarlo

Aperta fino al 1° marzo la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio di Port Hercule con orario da lunedì al giovedì ore 11/18, venerdì e sabato ore 11/23, domenica 11/21

Nizza

Alle 15 nel de l’Opera de Nice Conferenza a cura dell’association Le Cercle Richard Wagner Rive Droite sul tema “Le battaglie tra Richard Wagner e Jacques Offenbach: frustrazione, odio e gioie della parodia”, con Hervé Casini, giornalista, musicologo, e Christian Jarniat, vicepresidente del Cercle Richard Wagner Rive Droite. Ingresso gratuito.

A Palais Lascaris, nel centro storico, mostra, aperta fino al 30 marzo 2020, “Mùsica d’aquì”. L’esposizione è dedicata alla musica tradizionale della Contea di Nizza, presentando una serie di strumenti collegati alla tradizione del territorio vecchi ghironde, clarinetti, fisarmoniche, batterie, mandolini, pianoforti meccanici.

Alle ore 21 nella SALLE BLACK BOX (Pont René Coty – Centre AnimaNice Bon Voyage) live di Stephane Brunello, esponente del cantautorato francese.

Saint-Jean Cap-Ferrat

Alle 18.30 serata musicale all’interno di Villa Ephrussi de Rothschild. In programma “Orpheus I Am” dell’ensemble Phoenix Monaco. Musica europea (francese, inglese e italiano) dal Rinascimento al Barocco. Strumenti a corde viola, basso, liuto, archiluth, theorbo, viola de gamba. Dopo il concerto visita guidata alla residenza e al parco e cena di gala.

Domenica 12 gennaio – Provincia di Imperia

Bordighera

All’ex Chiesa Anglicana mostra “Materia Colore Luce” di Aurelio Bellini. Apertura fino al 25 gennaio dalle 15.30 alle 17, con ingresso libero.

A Borghetto San Nicolò, all’Oratorio della Santissima Annunziata, alle ore 15.00, a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle, premiazione di tutti i partecipanti alla XX edizione dei Presepi sotto le Stelle. Grandi festeggiamenti dell’anniversario del concorso con sorprese, doni e rinfresco.

Diano Castello

A Varcavello di Diano Castello per la Festa di San Mauro alle ore 10 fiera; alle ore 15 santa messa e processione con la Banda di Alassio.

Dolceacqua

Visita guidata alla Chiesetta di San Bernardo con partenza alle ore 15 dal centro del borgo. Situata sull’antica mulattiera che collegava Dolceacqua alla Via del Sale, la chiesetta si presenta con un piccolo portico che fungeva da ricovero per i viandanti. All’interno, in quella che è divenuta la sacrestia, si trovano pregevoli affreschi di due botteghe pittoriche del primo ‘500: una che trae ispirazione dal Canavesio, l’altra di chiara influenza lombarda.

Imperia

Alle 21.15 al Teatro dell’Attrito concerto Celtic dreamcon Sabrina Bonfadelli, voce e flauto, Gianna Williams, voce e arpa, e Gigi Bottino, voce e chitarra. Per info e prenotazioni 320 2127561

Pieve di teco

Dalle 9.00 alle 19.00 nel centro del paese e sotto i portici si svolge Arti & sapori, mercatino dell’Artigianato e della Creatività domenica 12 gennaio

San Lorenzo al Mare

Alle ore 16 spettacolo Trabuk, per la 5a edizione della rassegna “A teatro per merenda con mamma e papà” organizzata dal Teatro dell’Albero, il Comune di San Lorenzo al Mare con la direzione artistica del Teatro dei Mille Colori.

Sanremo

Dalle ore 8.00 per tutto il giorno in Piazza Muccioli e Piazza Eroi Sanremesi mercato di antiquariato, collezionismo e curiosità con circa 80 espositori.

Dalle 10.00 al Teatro Centrale convegno con presentazione del libro di testimonianze su Orazio Raimondo. Interventi di Carlo Ragni, Maestro Venerabile della Loggia Giuseppe Mazzini, Giovanni Anania, presidente del Collegio dei Maestri Venerabili della Liguria, Luigi Cocchi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Genova, Gerson Maceri, storico, Leo Pippione, presidente della Famija Sanremasca. Conclusioni a cura di Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (Palazzo Giustiniani). Ingresso libero e gratuito.

Vallebona

Dalle 10.00 alle 17.00 nella Sala Polivalente per il ciclo “Il Ritmo della Vita – vivere pienamente ogni momenti in armonia e benessere”, incontro tenuto da Raffaella Rognoni.

Ventimiglia

Parte alle 9.00 l’escursione alla scoperta delle fortificazioni sabaude costruite sopra la baia di Villefranche-sur-Mer con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience. Quota di partecipazione 10 euro. Per info 338 7718703

Escursione dal Museo Preistorico dei Balzi Rossi verso il Monte Fuga. Ritrovo sotto l’impressionante falesia, si passa, poi, accanto alla spiaggia delle Uova quindi si sovrappassa la ferrovia e ci si inerpica sul pendio passando dapprima in mezzo al vecchio campeggio Internazionale e poi in mezzo a fasce coltivate per lo più con piante grasse, dopo mezz’ora di cammino su mulattiera si arriva a Grimaldi, graziosa frazione con vista imprendibile su Mentone. Ci si inoltra per un ampio sentiero nel vallone tra pini e macchia mediterranea in piano fino alla borgata abbandonata di case Gina, qui si risale brevemente sul pendio fino ad arrivare al panoramico borgo di Ciotti dominato dal santuario di Nostra Signora dell’Aria Aperta. Da qui si seguita a salire gradatamente per un bel sentiero che si immette poi su uno sterrato che ci condurrà fino al passo dei 7 Cammini. Da qui si salirà ancora un poco per trovare sulla panoramica cresta soprastante un luogo adatto alla sosta. Al ritorno si percorrerà in parte un altro sentiero che corre nel vallone arrivando alla torre di Grimandi sopra alla villa Voronoff. Appuntamento ore 9,30 a Ventimiglia alla stazione ferroviaria oppure alle 9,45 davanti al museo preistorico dei Balzi Rossi. Durata 4 ore 30’ ore circa + soste. Rientro per le ore 15,00. Difficoltà Escursionistica – 500 m di dislivello. Pranzo al sacco e borraccia – scarponcini con una buona suola – maglietta di ricambio e giacca a vento. Quota: 10 Euro a persona; abbonamento 5 escursioni 40 Euro; gratis fino a 15 anni. Per informazioni tel alla guida Marco Macchi 3381375423 – www.liguriadascoprire.it

Domenica 12 gennaio – Costa Azzurra

Cannes

Alle 17 allo Studio 13 / MJC Picaud (23 avenue du Docteur Picaud) Récital Mélody Louledjian conal piano Patrick Nebbula.

Montecarlo

Alle ore 18 all’Auditorium Rainier III concerto dell’Orchestra Filarmonica di Montecarlo. Eliahu INBAL direzione, Marie-Nicole LEMIEUX contralto. In repertorio brani di WAGNER (Wesendonck-Lieder) e R. STRAUSS (Sinfonia Domestica). Nel prologo presentazione delle opere alle ore 17 a cura di André Peyrègne. Biglietti da 17 a 50 euro; giovani e studenti da 6 a 20 euro.

Nizza

Alle 15.30 esibizione dell’ORCHESTRE D’HARMONIE nel CONCERT DU NOUVEL AN al CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE NICE.

Il Mamac di Nizza, in collaborazione con il Nouveau Musée National de Monaco, organizza, fino al 22 marzo 2020, una retrospettiva dedicata all’artista svedese Lars Fredrikson. Instancabi le ricercatore, fu il pioniere dell’arte sonora, coniugò la poesia e le arti plastiche anche delle possibilità offerte dalle tecnologie del suo tempo come la televisione, il fax e la radio. Quasi 200 opere sono esposte.