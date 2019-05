I Lunedi del Movimento Civico a Bordighera ospiteranno il prossimo lunedi 3 giugno alle ore 21 al Cinema Zeni l’incontro “Turismo Comprensoriale nel Ponente: Obiettivi e Iniziative Pratiche”, con l’intervento del Sindaco di Dolceacqua e del Sindaco di Vallebona.

“L’economia della nostra zona, e perciò la qualità di vita, sono profondamente dipendenti dal turismo. Ma per molte località il presente è meno brillante del passato, e c’è bisogno di ricostruire un’identità del Ponente Ligure spendibile sul mercato internazionale. Il New York Times ha inserito la Liguria tra le 52 mete turistiche raccomandate per il 2019, ma ancora una volta le località specificamente menzionate sono nella Liguria di Levante (Golfo Paradiso, Camogli)” spiega Mara Lorenzi.

“Dovremo potenziare in ogni comune della nostra zona l’offerta turistica che scaturisce dalle sue caratteristiche individuali, ma un contemporaneo approccio comprensoriale potrebbe essere lo strumento piu’ trasformativo. L’obiettivo dell’incontro di Lunedì è conoscere come si sta evolvendo una “visione comprensoriale” del turismo nel Ponente e quali iniziative sta generando. Per il Consorzio InRiviera che rappresenta 18 comuni dell’estremo ponente ligure parlera’ Fulvio Gazzola, il neo-rieletto Sindaco di Dolceacqua; e per la “Community l’Arco del Benessere” parlera’ Roberta Guglielmi, la neo-rieletta Sindaco di Vallebona. (Porgiamo congratulazioni e complimenti ad entrambi i Sindaci per la rielezione)”.