Una ricca agenda di eventi in programma per oggi e domani in provincia di Imperia e Costa Azzurra.

Sabato 18 gennaio

Bordighera

– Escursione a piedi da Bordighera a Sasso, nel palmeto, percorrendo il “beodo” restaurato. Facile escursione nel vallone del Sasso, seguendo poi il corso del torrente persalire alla graziosa frazione. Necessarie calzature adatte, scarponcini. RITROVO: davanti alla chiesa di San-t’Ampelio. DURATA: 3 h circa. DISLIVELLO: 300 metri.DISTANZA: 7 chilometri. QUOTA: 7 euro a persona. È gradita la prenotazione. Per informazioni telefonare al 338 1375423. In caso di pioggia l’escursione per Sasso sarà annullata. Ragazzi fino a 15 anni gratis.

– Dalle ore 10:00 alle ore 18:00, l’Istituto “Eugenio Montale” di via Cagliari a Bordighera aprirà ancora una volta le porte agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e ai loro genitori, che potranno incontrare i docenti, visitare la struttura

– Materia Colore Luce. All’ex Chiesa Anglicana mostra “Materia Colore Luce” di Aurelio Bellini. Apertura fino al 25 gennaio dalle 15.30 alle 17, con ingresso libero

Cervo

– Alle ore 17 all’Oratorio di Santa Caterina, nell’ambito della rassegna “Cervo in blu…d’i n ch i o s t r o”, Simone Perotti presenta il libro “Rapsodia Mediterranea”(ed.Mondadori). Introduce l’autore Alessandra Chiappori.

Diano Castello

– Alle 21 al Teatro Concordia, per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, va in scena lo spettacolo “Chi dice Donna” della compagnia Fabricateatro di Imperia. Ingresso gratuito ad offerta libera

Imperia

– Edmondo Romano. Alle ore 15.30 all’Oratorio della Assunta di Costa di Oneglia, nell’ambito della rassegna “Castelvecchio eborghi”, incontro/concerto del musicista Edmondo Romano dal titolo “Il vento che suona”. Ingresso libero

Pieve di Teco

– Alle ore 14.30 al Teatro Salvini presentazione del progetto della variante di Pieve di Teco – Ormea traforodi valico Armo – Cantarana. Evento a cura della Cameradi Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, Camera di Commercio di Cuneo e da EurocinGeie.

Rocchetta Nervina

– Festa di fine isolamento. Dalle ore 14:30, sfilata degli sbandieratori di Ventimiglia, a seguire esibizione dell’ “Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia ”, danze occitane, visita guidata del centrostorico a cura dell’Associazione Pro Loco. Alle ore 17, aperitivo e musica dal vivo con “Resonance Band”e seconda visita guidata. Alle ore 20, cena nei ristoranti del paese con piatti tipici della Val Nervia

Sanremo

– Fiori di carta. Per al rassegna di incontri “Fiori di carta”, alle ore 17.30 al Museo del Fiore, Floriseum, Corso Cavallotti 113, presentazione de “Il Pensiero di Sanremo. Cronache scelte 1900-1909 (2019)” a cura di Gerson Maceri. Introduce Fabio Barricalla.

– Mostra in albergo “Pietre preziose” è il titolo della mostra ospitata all’Hotel Nazionale di Sanremo. Espongono Gioia Lolli e Kipewa. Una dozzina i quadri che figurano nell’elegante sala a fianco alla hall. L’esposizione resterà aperta fino al 28 febbraio.

– Antonio Ligabue. Al Centro culturale Caleidospazio 36 di via XX Settembre 36, alle ore 21 conversazione su alcuni quadri di Antonio Ligabue dal titolo “Come un lama a TimesSquare”, a cura di Lucinda Buja. Ingresso libero

Beaulieu sur mer

– West Side Story. Alle 18 presso la Crypte dell’Eglise spettacolo West Side Story. Ingresso 10 euro

Mentone

– Cocteau Design. Aperta fino al 15 giugno al Bastione di Mentone la nuova mostra “Cocteau Design”. Visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, tranne il martedì. Ingresso 3 euro, sitowww.museecocteaumenton.fr

Montecarlo

– Aperta fino al 1° marzo la Pista di pattinaggio sul ghiaccio di Port Hercule con orario da lunedì al giovedì ore 11/18, venerdì e sabato ore11/23, domenica 11/21

– Festival del Circo. Per il 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in programma dal 16 al 26 gennaio al Chapiteau Espace Fontvieille, ore 15 opendoor “Gli animali del circo” (ripetizioni pubbliche commentate, ingresso libero); ore 20 spettacolo di selezione 1° programma

Nizza

– Strumenti tradizionali. A Palais Lascaris, nel centro storico, mostra, aperta fino al 30 marzo 2020, “Mùsica d’aquì”. L’esposizione è dedicata alla musica tradizionale della Contea di Nizza, presentando una serie di strumenti collegati alla tradizione del territorio vecchi ghironde, clarinetti, fisarmoniche, batterie, mandolini, pianoforti meccanici

– Così fan tutte. Alle ore 20 all’Opera de Nice va inscena “Così fan tutte”, nuova produzione in collaborazione con Anthéa Théatre d’Antibes. Direzione musicale Roland Boer. Con l’Orchestre Philharmonique de Nice e il Choeur de l’Opéra de Nice. Biglietti da 12 a 95 euro, studenti 5 euro, prenotazioni 04 92174079 e www.opera-nice.org

– Ninho. Alle ore 20 al Palais Nikaia concerto di NINHO del tour DESTIN

Domenica 19 gennaio

Bordighera

– All’ex Chiesa Anglicana mostra “Materia Colore Luce” di Aurelio Bellini. Apertura fino al 25 gennaio dalle 15.30 alle 17, con ingresso libero

Diano Marina

– Sant’Antonio Abate. Alle ore 11 nella Chiesa Parrocchiale S. Antonio Abate per la Festa di Sant’Antonio Abate santa messa con la Corale Don Angelo Bianco; alle 16 processione con la partecipazione della Banda musicale Città di Diano Marina e le Confraternite.

Dolceacqua

– Festa Patronale. Si festeggia la Festa Patronale di Sant’Antonio Abate nella Chiesa Parrocchiale con santa messa alla presenza delle Confraternite, e alle 15.40 processione

Imperia

– Beatrice Masini. All’Auditorium Camera di Commercio Riviere di Liguria alle ore 17, nell’ambito della rassegna”Cervo in blu… d’inchiostro”, Beatrice Masini, direttore editoriale della Bompiani e traduttrice italiana della saga di Harry Potter, presenta “Taccuino di una donna timida” di Orsola Nemi (Bompiani). Dialoga con l’autrice Milena Arnaldi, giornalista. Con la partecipazione del professor Giovanni Peirone e degli alunni dell’Istituto Ruffini di Imperia.

Pigna

– Escursione. L’Associazione “Ponente Experience” camminerà da Colle Melosa al Monte Grai in un’escursione che, complice la stagione invernale, accentuerà i magnifici contrasti della Liguria. Dalle Alpi Liguri, a duemila metri di altitudine, si godrà del luccichio dei raggi del sole sul Mar Ligure e di un ambiente tipicamente alpino ricco di biodiversità, storia e leggende. Info e prenotazioni: iscrizione obbligatoria entro le ore 19 di sabato 18gennaio –Luca Patelli–Tel. 347 6006939

Rocchetta Nervina

– Festa di fine isolamento. La festa inizierà alle ore 9:30 con animazioni per adulti e bambini, visita guidata del centro storico, raccolta fondi con distribuzione di vin brulé e prodotti tipici. Dalle ore 12:30, pranzo nei ristoranti del paese con piatti tipici della Val Nervia. Nel pomeriggio, sfilata degli sbandieratori di Ventimiglia, danze occitane, visite guidate del centro storico a cura dell’Associazione Pro Loco. Alle ore 16:30, pièce teatrale e concerto. Alle ore 20, cena di solidarietà presso il Ristorante “LagoBin”

S. Lorenzo al mare

– Per la famiglia. Alle ore 16 spettacolo “Magie tutte da ridere” con Magic Bunny, per la 5a edizione della rassegna “A teatro per merenda con mamma e papà” organizzata dal Teatro dell’Albero, il Comune di San Lorenzo al Mare con la direzione artistica del Teatro dei Mille Colori

Santo Stefano al Mare

– Brocante. Dalle ore 9 alle 19 nel centro cittadino bancarelle del mercatino di artigianato, curiosità e collezionismo

Sanremo

– Mostra “Il Monte” Fino al 14 febbraio al Bar Caos (corso Garibaldi) sono esposte le fotografie di Gianluca Pavannella mostra “Il Monte”, collezione di scatti realizzati nelle ultime edizioni del Rally di Montecarlo. Ingresso libero. Apertura negli orari del bar.

– Si parla di ambiente. Alle 10.30 al Teatro Centrale incontro pubblico organizzato da Liguria Popolare con tavola rotonda sul tema “Infrastrutture e ambiente”. Interventi di Giovanni Toti, Marco Bucci, EdoardoRixi, Maurizio Lupi, Massimiliano Iacobucci, Carlo Bagnasco e Andrea Costa.

– Incontro in lingua francese. Alle 11.30 al Bar L & G (piazza Borea d’Olmo 1), nell’ambito del cartellone di Cafè Philo, incontro promosso dalla SIDEF Società Italiana dei Francesisti Sezione di Sanremo. Interviene Julien Simonpieri, insegnante di lingua francese. Ingresso libero

Montecarlo

– Festival del Circo. Per il 44° Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in programma dal 16 al 26 gennaio al Chapiteau Espace Fontvieille, ore 10.30 spettacolo di 2 ore a prezzi ridotti, ore 15 spettacolo di selezione 2° programma

Nizza

– Lars Fredrikson. Il Mamac di Nizza, in collaborazione con il Nouveau Musée National de Monaco, organizza, fino al 22 marzo 2020, una retrospettiva dedicata all’artista svedese Lars Fredrikson. Instancabile ricercatore, fu il pioniere dell’arte sonora, coniugò la poesia e le arti plastiche anche delle possibilità offerte dalle tecnologie del suo tempo come latelevisione, il fax e la radio. Quasi 200 opere sono esposte.

– Così fan tutte. Alle ore 15 all’Opera de Nice va inscena “Così fan tutte”, nuova produzione in collaborazione con Anthéa Théatre d’Antibes. Biglietti da12 a 95 euro, studenti 5 euro, prenotazioni 04 92174079 e www.opera-nice.org

Saint Paul de Vence

– La Fondation Maeght di Saint Paul presenta, fino all’8 marzo, l’esposizione “L’épreuve du miroir”, dedicata al mondo pittorico di Ra’anan Levy. L’artista franco-israeliano è nato a Gerusalemme nel 1954. Aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18. Ingresso 16 euro.

Villenuve Loubet

– Dalle 9.30 nel centro cittadino Festa del tartufo con mercato con prodotti a base di olio di oliva, marmellate, formaggi e natural-mente tartufi