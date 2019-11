Il report della stagione estiva giugno-settembre chiude in positivo e mette Imperia come prima regione e Diano Marina come primo comune per la crescita.

Aumenta il turismo estivo in Liguria, prima provincia Imperia e primo comune Diano Marina

Il report che verrà pubblicato domani sul sito ufficiale della Regione Liguria, mostra come il turismo di giugno-settembre sia stato in crescita rispetto al 2018 dove, a livello di province, la crescita maggiore si registra nell’imperiese, con un +4,55%.

Tra i comuni continua la tendenza molto positiva di Diano Marina con +5,7 di presenze a settembre e crescita in tutti i mesi estivi.

I dati mostrano un incremento del 2,65% negli arrivi e dello 0,24% nelle presenze come media regionale del periodo giugno-settembre.

Le parole dell’assessore al turismo Gianni Berrino

“Nonostante le fluttuazioni mensili, nel periodo stagionale la Liguria dimostra la sua immutata attrattività. Anche senza tenere conto degli AAUT, il cui incremento rimane la novità principale di quest’anno, le forme tradizionali di ospitalità, alberghiere ed extra alberghiere, tengono il passo e raccolgono positivamente la sfida di offerte alternative sempre più rilevanti, che ormai valgono un terzo dei posti letto disponibili. Se i posti negli AAUT aumentano e gli alberghi comunque sono in crescita significa una sola cosa: la tendenza all’aumento del flusso turistico in Liguria, che registriamo costantemente dal 2015, non si è ancora fermata”.

Fonte Ufficio Stampa della Regione Liguria