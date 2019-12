A Vallecrosia continua il programma di eventi “Aspettando il Natale”.

Aspettando il Natale a Vallecrosia: il calendario di tutti gli eventi

Sabato scorso a Vallecrosia, nell’ambito delle manifestazioni comunali di Aspettando il Natale, grande interesse e successo di pubblico hanno riscontrato le presentazioni dei libri dedicati a Valentino Jansa, Capitano pilota delle Frecce Tricolori caduto eroicamente nel 1971 con il suo aereo piuttosto di lanciarsi con il paracadute evitando così che il proprio veicolo in avaria precipitasse su una scuola di Palmanova in Friuli.

Alla presentazione dei due libri, sempre nel pomeriggio di sabato scorso, è seguita quella di una mostra pittorica dei maestri Lucia Bongiovanni e Caludio Bessone che ha visto molto pubblico avvicendarsi anche nella successiva giornata di domenica dove, sempre a Vallecrosia, si sono svolte varie manifestazioni per bambini e per la Terza Età organizzate dal Comune nell’area della pista di pattinagio dove erano stati allestiti anche il Villaggio di Natale e gli stand dello Street Food.

Il calendario Manifestazioni Natalizie del Comune di Vallecrosia entra ora nel vivo con il Concerto di Giovedì 26 Dicembre, alle ore 20,45, presso la Chiesa parrocchiale di San Rocco, dal titolo Puer Natus, ormai giunto alla dodicesima edizione; l’atmosfera del Natale sarà cantata dalle Corali cittadine con l’esibizione della “Monte Caggio”, quella dell’Associazione Musicale ” GB Pergolesi”, della “San Rocco” e del “Troubar Clair”. Sarà eseguito, accompagnato dal vivo dall’organo e da diversi orchestrali, un vasto repertorio e alcuni brani cantati simultaneamente da tutti i coristi. Al termine fuori dalla Chiesa, nelle Opere Parrocchiali di Via San Rocco saranno distribuiti per tutti cioccolata calda e fette di panettone.

Sabato 28 dicembre ore 16, nella Sala polivalente comunale, è prevista poi la presentazione del libro L’incontro, convivenza tra il migrante Homo Sapiens e l’europeo Uomo di Neanderthal, con la presenza dell’autore varesino ma originario di Ventimiglia, l’ing. Ferruccio Francescotti.

Domenica 29 dicembre ore 20, in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta, la tradizionale “Polenta intorno al fuoco” a cura Associazione Il Borgo Antico. Martedì 31 dicembre, dalle ore 22, sulla pista di pattinaggio di Via C. Colombo, la Festa di Capodanno alla quale parteciperà la band musicale Resonance.