Cocktail salato, il nuovo trend dell’estate. Siete stanchi del solito mojito? Ne avete abbastanza dello spritz? Bene, sappiate che c’è un mondo intero da scoprire per quanto riguarda i cocktail dell’estate 2019. Le serate infatti possono colorarsi e riempirsi di proposte a cui mai e poi mai avremmo pensato. Tutto merito della mixology, ossia la capacità di creare cocktail con una vera scienza di selezione degli ingredienti, miscelazione e creatività.

Cocktail salato, il nuovo trend

Il trend di questa estate ci propone addirittura il cocktail salato. No, non stiamo parlando degli iconici Margarita e Bloody Mary, ma di innovativi cocktail che utilizzano l’acqua di mare. E vengono arricchiti con molluschi, crostacei e persino formaggi. La mixology promette poi l’utilizzo di ghiaccio modellato secondo strane forme, l’uso del fumo e di liquidi in grado di cambiare colore. Anche in questo caso dunque ritorna il celebre social eating: tutto ciò che viene ingerito deve essere bello e perfetto per una foto da social in grado di conquistare l’occhio di chi guarda.

Più leggeri e senza alcool

Completano il quadro i cocktail più leggeri e senza alcool, perfetti per qualsiasi momento della giornata e in grado persino di dissetare. Insomma, non vi resta che affollare i vostri locali preferiti in queste sere d’estate, sperimentando le innovazioni di barman e bartender. Naturalmente se non siete convinti dalle novità sappiate che i cocktail tradizionali sono sempre a disposizione…