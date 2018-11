Con una nota giunta alla redazione del settimanale La Riviera, gli ex consiglieri della Regione Liguria, di cui il giornale, sul numero in edicola questa settimana, pubblica l’ammontare dei vitalizi (poco meno di una trentina quelli imperiesi su un totale di 150) annunciano azioni legali contro la nostra testata.

Pubblicati tutti i vitalizi al centro dei tagli previsti dalla legge al voto lunedì in Regione

Nell’inchiesta de La Riviera sono pubblicati i compensi percepiti da 21 ex consiglieri (di tutta la provincia di Imperia) oltre a 6 vedove di loro colleghi deceduti. Si precisa tra l’altro, come comunicato dall’associazione stessa, che in realtà la vedova dell’ex sindaco e presidente della Regione Giorgio Luciano Verda nel frattempo è deceduta.

A prendere posizione a nome dell’associazione che li raggruppa è il presidente Lorenzo Trucchi, di Imperia. Trucchi, che ha informato anche l’Ordine dei giornalisti e il Garante della privacy, sostiene che l’ammontare dei vitalizi pubblicato da La Riviera sia coperto da riservatezza.

Annunciate azioni legali contro il giornale

La lettera degli ex consiglieri si chiude con la manifesta intenzione di intraprendere contro il giornale reo di aver pubblicato l’inchiesta “ogni azione a tutela dei nostri diritti e interessi garantiti dalla normativa sul trattamento dei dati personali”.

L’inchiesta de La Riviera è relativa all’imminente seduta del consiglio regionale – in programma lunedì prossimo – nel corso della quale verrà votata una legge che prevede il taglio di questi vitalizi, il cui ammontare varia attualmente dai 2mila ai 5mila euro lordi, a seconda del periodo in cui chi ne beneficia ha ricoperto il ruolo di consiglieri. Era previsto un minimo di due anni e mezzo in consiglio regionale per godere del vitalizio. Per molti di loro l’assegno si somma ad altre pensioni.

La replica de La Riviera

I dati riportati da La Riviera nel numero in edicola questa settimana sono pubblici, comunicati dalla stessa Regione Liguria, e quindi la loro pubblicazione soddisfa un legittimo diritto di cronaca. Dispiace che l’esercizio di questo diritto possa aver infastidito qualcuno e difenderemo questo principio in ogni sede nella quale verremo chiamati a confrontarci.