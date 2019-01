La violenza sessuale sarebbe avvenuta a Imperia, da parte di un uomo di 45 anni che stava ristrutturando l’appartamento dei genitori del piccolo.

Violenza sessuale su un bambino di 8 anni. Shock a Imperia, arrestato 45enne

La polizia ha arrestato un 45enne di origini sudamericane, da tempo in Italia, con l’accusa gravissima di violenza sessuale su minori. Come riporta Il Secolo XIX questa mattina, l’uomo avrebbe abusato di un bambino di soli 8 anni all’interno dell’appartamento in cui stava facendo alcuni lavori. Approfittando dell’assenza dei genitori, l’avrebbe obbligato a ripetere alcune scene mostrate sul cellulare. Il bimbo, dopo aver mantenuto tutto nascosto sotto pressione dell’uomo, ha poi raccontato tutto ai genitori. L’uomo si trova al momento nel carcere di Sanremo.