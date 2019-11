Dalle prime indiscrezioni pare si sia trattato di un atto doloso forse legato alla vendita della cascina.

Vigile del fuoco morti nell’Alessandrino: il cordoglio della Liguria

“Dolore per i tre Vigili del Fuoco morti questa notte nell’esplosione di una palazzina in provincia di Alessandria, mentre facevano il loro lavoro al servizio della sicurezza di tutti noi. L’Italia si stringe alle famiglie e agli altri colleghi feriti ” Questo il messaggio postato su facebook dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

La tragedia questa notte a Quargnento in provincia di Alessandria dove si è verificata un’esplosione in una cascina abbandonata. A perdere la vita sono stati Matto Gastaldo e Marco Triches e Antonio Candido. Dalle prime indiscrezioni pare si sia trattato di un atto doloso forse legato alla vendita della cascina. I tre vigili del fuoco erano stati chiamati per spegnere un incendio nell’immobile. Dopo circa un’ora e mezzo la prima esplosione e poi verso l’1.30 l’ultima, quella fatale.