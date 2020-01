Fake

Un’ordinanza con cui il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino vieta alle auto elettriche di circolare in città. Si tratta di un fake che sta girando in queste ore sui social. “Vietate le auto a propulsione elettrica, considerato che: 1) a Ventimiglia l’energia elettrica viene fornita dalla centrale a petrolio di Imperia – è scritto nel documento fake – 2) I dispositivi anti inquinamento della centrale elettrica a petrolio sono pressoché nulli rispetto alla marmitta catalitica di un Piaggio Ape 50 3) Ricaricare un’auto elettrica da una centrale a petrolio è un’assurdità”. E come se non bastasse nell’ordinanza si paventano pure multe da 256 euro e la decurtazione di 4 punti patente.

