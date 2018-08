Uomo scomparso nell’entroterra

Sono attimi di apprensione per un 70enne che da questo pomeriggio manca da Cetta, nel comune di Triora in Alta Valle Argentina. Prima che si perdessero le sue tracce l’uomo sarebbe stato avvistato nei pressi della diga di Tenarda, a ridosso del lago artificiale in Val Nervia a 1330 metri di altitudine. A condurre le ricerche, partite alle 19:30, gli uomini del Soccorso Speleologo Alpino dei Vigili del Fuoco. I soccorritori sono all’opera nei pressi della diga, ma anche dalle parti del vicino Colle Melosa.