Dei 700mila euro staziati dalla Regione Liguria per la bonifica di sei siti inquinati per la presenza di discariche erose dall’acqua o di vecchie fabbriche dismesse, circa 30mila sono stati destinati al Comune di Camporosso. I 30mila euro sono stati stanziati per il momento solo a commissionare indagini preliminari sulla sponda destra del torrente Nervia, in regione Canei, quella che nei mesi scorsi ha fatto emergere una vecchia discarica di rifiuti che si stanno sversando nel torrente Nervia (LEGGI QUI).

La parte del leone l’hanno fatta il comune di Arcola con l’intervento di messa in sicurezza dell’area di San Genisio (326mila euro) e Santo Stefano Magra con circa 200mila euro per la messa in sicurezza dell’area ex Sicam.