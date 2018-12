Tutto accade all’imbrunire verso le 17:20 di domenica 9 dicembre , un testimone ( che vuole rimanere anonimo) stava rincasando quando ad un certo punto si accorge della presenza di due sfere luminose bianche ( a cui se ne è aggiunta in seguito una terza).

Sfere luminose in cielo

L’episodio, che suscita curiosità anche nella vicina provincia di Imperia (già protagonista di alcune indagini sul tema UFO) è avvenuto tra Finale Ligure e Savona. Il testimone ha affidato il suo racconto all’ufologo Angelo Maggioni, fondatore e presidente di A.R.I.A ( Associazione Ricerca Italiana Aliena). Ecco il suo racconto

“Stavo tornando a casa…”

“E stavo osservando il cielo completamente limpido e rosso per via del tramonto in atto quando ad un certo punto ho visto apparire dal nulla due punti bianchi molto luminosi – racconta il testimone – , sembravano fosforescenti , immobili tanto che sono riuscito a fare qualche scatto , poi ad un tratto ne è comparsa una terza formando così un triangolo. Sembravano aumentare di luminosità , era come una luce viva diversa dalla luce che produciamo noi , non so spiegarmelo ….. poi dopo forse due o tre minuti – conclude -sono scomparse di colpo ”

Angelo Maggioni ha , come di consueto , fatto visionare e analizzare gli scatti al team di A.R.I.A ( dall’ex M.llo dll’A.M. Augusto iannitti, dall’ex B.re dei CC Michele Manzoni e dal fototecnico Daniel Cangialosi , con la collaborazione dell’ufologo Antonio Bianucci e dell’ufologo esterno indipendente Emilio Acunzo)

Un caso gemello

Gli ufologi ritengono il caso molto interessante in quanto si potrebbe definire un caso “gemello” a quello Americano avvenuto in California. “Stessa dinamica, stesso colore e stesso numero di sfere … Non è la prima volta – spiega Maggioni – che alcuni casi indagati da A.R.I.A vengano rafforzati da avvistamenti oltre oceano”

Oggetti sorvolano ex base NATO

“L’avvistamento ligure – continua il presidente di ARIA-presenta dunque tutte le caratteristiche degli UFO , la loro forma sferica e l’intensa luce bianca escludono che possa trattarsi di aerei, droni ( impossibile notarli a quella distanza , dal punto del testimone agli oggetti fotografati potrebbero esserci circa 30 Km d’aria) , lanterne, volatili ,palloni sonda in quanto seppur bianchi non rimarrebbero sospesi a lungo sullo stesso posto e non apparirebbero e scomparirebbero all’improvviso”

L’ufologo ligure inoltre precisa che gli oggetti probabilmente si troverebbero sopra o poco distanti dalla ex base NATO di Colle Melogno in triangolazione con Capo Mele e Madonna del Monte che si trova a Savona. il triangolo Ligure è tra i più caldi per la ricerca ufologica in quanto spesso teatro di strani avvistamenti