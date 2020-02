Travolta

Una donna è rimasta gravemente ferita, dopo essere stata investita da un’auto – un’Audi station wagon con a bordo una coppia – mentre attraversava la strada sull’Aurelia, sul rettilineo che porta a Capo Nero, tra Ospedaletti e Sanremo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l’automedica e i carabinieri.

La donna è stata stabilizzata e portata in codice rosso in ospedale. “Non andavamo forte, la signora ha attraversato in prossimità delle strisce”, ha raccontato il conducente. All’origine dell’incidente ci sarebbe la scarsa visibilità di quel tratto di strada, che è al buio. La donna avrebbe riportato un politrauma.

Il video dei soccorsi