Tragedia

Un uomo, sembra un giovane di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso da un’auto sull’Autofiori, in direzione Francia, tra i caselli di Sanremo e Bordighera, verso le 20.30 e per motivi ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. Sembra che l’uomo sia sceso da un pullman diretto verso il confine, quest’ultimo fermo nell’area di servizio di Bordighera nord e, in circostanze ancora tutte da chiarire, avrebbe imboccato a piedi e contromano la carreggiata.

I fatti

A un certo punto sarebbe stato travolto da un’auto. L’impatto è stato talmente violento, che il corpo è stato sbalzato sull’opposta corsia di marcia, in direzione Genova. Il veicolo che lo ha investito si è fermato e sul posto sono successivamente intervenuti i soccorsi e la polizia. Il corpo della vittima è stato trovato contro il guardavia.

Leggi (QUI) le altre notizie