Muore

Un ventinovenne è morto, dopo essere precipitato con l’auto (una Fiat 500 suv) in un terreno di strada Ciaixe, a Camporosso, nell’entroterra di Ventimiglia. E’ accaduto, verso le 20. Stando ai primi accertamenti, pare che il giovane si trovasse a bordo della vettura, su una strada privata, sovrastante la villetta di un amico, che aveva appena accompagnato a casa, quando per cause in fase di accertamento, forse dopo essersi dimenticato di inserire il freno a mano e vedendo che l’auto stava finendo giù da un muro di cinta dell’abitazione, sarebbe uscito di corsa per mettersi in salvo, ma è precipitato, seguito dall’auto che lo ha travolto e ucciso. Sul posto sono presenti carabinieri, 118 e vigili del fuoco.

