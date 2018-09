Terribile schianto

E’ di due morti e numerosi feriti il bilancio di un frontale tra un’auto una Fiat Punto e una corriera della Riviera Trasporti, avvenuto, poco prima delle 12.30, sull’Aurelia, in località Madonna della Ruota, a Bordighera. Stando a quanto finora ricostruito, la vettura stava viaggiando da Sanremo verso Bordighera, mentre l’autobus era in direzione opposta.

I fatti

Per cause tuttora in fase di accertamento, forse attribuibili a un colpo di sonno, il conducente dell’auto ha perso il controllo della guida schiantandosi contro il pesante mezzo. I due occupanti sono morti. Numerosi i passeggeri rimasti feriti. Sul posto il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri. La statale Aurelia è al omento completamente chiusa. Maggiori informazioni a breve

