Tamponamento a Sanremo

È di un ferito il bilancio del sinistro stradale che si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 15:00, di fronte alla vecchia Stazione FS a Sanremo. La dinamica è ancora imprecisata: probabilmente c’è stata una collisione tra un’auto ed almeno un motorino Honda, quello condotto da un uomo che è rimasto ferito al braccio destro, in maniera nonngrave, anche se la Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso e la disciplina del traffico, non esclude possa essere coinvolto almeno un altro ciclomotore. Oltre agli agenti in divisa, sul posto anche un qquipaggio di Sanremo Soccorso, che ha trasportato l’uomo ferito all’ospedale di Sanremo in codice verde (fortunatamente il meno grave).