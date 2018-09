Studentessa

Una studentessa di 17 anni (diciotto non ancora compiuti) è stata investita da un’auto, stamani, verso le 7.30, in via Agnesi a Imperia. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un equipaggio della Croce d’Oro di Imperia e la ragazza è stata stabilizzata e portata in codice giallo in ospedale. Ha riportato escoriazioni e sospette fratture e contusioni. I medici la stanno visitando.

