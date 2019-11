Un ragazzino di 12 anni di Chiavari da questa mattina non dà più notizie di se. Si sarebbe presentato all’ingresso della scuola che frequenta, ma non sarebbe entrato.

Scomparso a 12 anni, paura a Chiavari per Francesco. Ricerche in tutta la Liguria

Sono in corso le ricerche, da parte delle forze dell’ordine, per trovare Francesco. Il bambino ha 12 anni e questa mattina non si è presentato a lezione presso la scuola media Della Torre di Chiavari, in via Rivarola. “Non troviamo Francesco. Se qualcuno lo ha visto ci informi” hanno pubblicato i famigliari su Facebook. Ricerche estese in tutta la Liguria nel caso il giovane si fosse allontanato da Chiavari in treno, come in effetti qualcuno ha segnalato.

“MASSIMA ATTENZIONE! – scrive Simona V., un’amica di famiglia sulla sua pagina facebook – Ragazze scusate chiedo anche il vostro aiuto… Posto la foto di un ragazzo che si chiama Francesco D. e gioca qui a pallanuoto ha 12 anni e i genitori non lo trovano più e non hanno notizie da questa mattina… Per chi avesse fb può condividere quello che ho condiviso io??? E se lo vedete in giro avvisatemi per piacere o chiamate immediatamente i Carabinieri! Aiutateci!”. In pochi minuti il post è stato condiviso in tutta la Liguria e parte del Piemonte da migliaia di persone.

Un altro amico della famiglia, Roberto C. aggiunge: “Alcuni testimoni lo avrebbero visto prendere un treno in direzione della Spezia, ma la notizia non è stata confermata dalle forze dell’ordine. Francesco D. è un ragazzino sportivo, attivo nel Judo, anche la sua società si è mobilitata per diffondere i messaggi di ricerca. Questa mattina indossava un paio di jeans e un giaccone verde militare. Mamma e papà invitano chiunque avesse notizie di Francesco a contattare la famiglia o le forze dell’ordine”.