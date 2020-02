Schianto

Tre auto – tra cui una Peugeot e una Fiat 500 nuovo tipo – sono rimaste coinvolte in uno schianto avvenuto sulla statale Aurelia, all’altezza della curva di Latte, dove c’è la banca Carige. A quanto pare i conducenti delle vetture nono sarebbero rimasti feriti in maniera grave, ma i mezzi hanno riportato danni ingenti e per consentire i rilievi, il traffico ha subito lunghi rallentamenti. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.

