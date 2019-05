Un uomo di 49 anni è morto a seguito di uno schianto violento in scooter in via Padre Semeria questa sera. Sembra che non siano stati coinvolti altri mezzi e, per ragioni al vaglio degli agenti della Polizia Municipale, l’uomo ha perso il controllo dello scooter Scarabeo all’altezza del civico 218. Forse complice la crepa sull’asfalto lo scooter ha perso aderenza andando a schiantarsi contro l’idrante. Il 49enne di Sanremo sarebbe morto sul colpo.

