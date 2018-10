Schianto mortale a Ventimiglia

Lo scontro nel tardo pomeriggio in Corso Genova

Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Ventimiglia, in uno scontro tra uno scooter e un veicolo in corso Genova. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 65 anni di Vallecrosia a bordo di una Vespa si sarebbe scontrato contro una vettura. La morte pare non fosse dovuto allo scontro ma al fatto che l’uomo cadendo a terra sia stato poi investito da un’altra vettura che proveniva dalla parte opposta. Per lui inutili i soccorsi da parte della Croce Rossa della città di confine. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Seguono aggiornamenti.

La vittima è il 65enne Dino Bottallo (LEGGI QUI).