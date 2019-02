Sandro Fasciglione, fotoreporter tra i piu conosciuti della Riviera di Fiori e della Costa Azzurra, è morto a 86 anni.

Sanremo piange lo storico fotografo Sandro Fasciglione

Sandro Fasciglione ha immortalato vip, momenti clou ed ha fotografato eterni istanti del nostro territorio. Per oltre 40 anni è stato il fotoreporter ufficiale del ristorante “Il Pirata” a Roquebrune. È stato l’uomo dietro alla fotocamera per servizi di testate nazionali come “Oggi” e “Gente”. In tanti si sono stretti attorno alla moglie Eugenia e la figlia Raffaella oggi, durante le esequie, alla chiesa di San Rocco in zona Foce a Sanremo.